Выплаты для ВПЛ в сентябре

Пострадавшие из-за войны украинцы могут рассчитывать на помощь от:

государственную помощь,

помощь от волонтеров,

помощь от интернациональных организаций.

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Помощь от государства

Те, кто покинул свое место жительства из-за войны, может рассчитывать на помощь от государства. Речь идет о 2 – 3 тысячах гривен ежемесячно. Размер выплат будет зависеть от возраста человека.

2 тысячи гривен на каждое лицо старше 18 лет,

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Порядок осуществления выплат

В случае включения территориальной общины в перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), помощь предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая община включена в такой. перечня.

Помощь назначается органом социальной защиты населения в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления о предоставлении помощи на проживание внутриперемещенным лицам.

Если ВПЛ меняло свое место учета и не получило причитающуюся ей по правую помощь, выплата назначается по последнему месту учета.

Если ВПЛ подало заявление о получении помощи через Дию до 30 апреля 2022 года, но его не получило, помощь предоставляется за весь период, когда такое лицо имело на него законное право. Повторное заявление следует подать до 1 октября.

Пособие на проживание не будет предоставляться ВПЛ, получившим этот статус до 24 февраля 2022 г. (есть исключение).

Следует ознакомиться ВПЛ могут подать повторные заявки на выплаты до 1 октября: что для этого нужно

Обратите внимание! Социальные выплаты в сентябре не возрастут (алименты, выплаты на ребенка, пенсии), поскольку прожиточный минимум останется неизменным. Следовательно, они остались на уровне июльских. Детальнее с их размером, можно ознакомиться здесь.

Денежная помощь от международных организаций

Помощь от ЮНИСЕФ

Регистрация на программу денежной помощи Совместно от ЮНИСЕФ приостановлена 14 августа в 23:00. Однако те, кто оформил заявки к этому сроку, смогут получить от 2,22 тысяч гривен до 33,3 тысяч гривен.

Предполагается, что 2,22 тысяч гривен можно получить на каждого члена семьи, однако не более, чем на 5 человек. Помощь будет предоставляться по всей территории Украины без привязки к статусу ВПЛ три месяца одним платежом.

Помощь рассчитана на семьи, у которых есть дети. Ими могут стать многодетные семьи, имеющие 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет. Также семьи, имеющие 2 и более детей младше 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенк с инвалидностью.

Помощь от ООН

Пострадавшим от войны украинцам помощь оказывает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

УВКБ ООН . Приоритетные получатели этой помощи – ВПЛ, получающие пенсию до 3 тысяч гривен, по всей территории Украины, но в первую очередь – ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей. Размер пособия составляет 2,22 тысяч гривен на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев .

. Приоритетные получатели этой помощи – ВПЛ, получающие пенсию до 3 тысяч гривен, по всей территории Украины, но в первую очередь – ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей. Размер пособия составляет . ВПП ООН . Внутри перемещенные лица ежемесячно получают в течение трех месяцев 2,22 тысяч гривен на каждого члена домохозяйства, но не более чем для трех человек. Помощь будет предоставляться переселенцам по всей территории Украины, но приоритетно – для ВПЛ из наиболее пострадавших регионов Донецкой Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей.

Помощь от Красного Креста

Денежная помощь от Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины на одного человека составляет 2,5 тысяч гривен в месяц с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.

Приоритетной категорией для получения данной помощи определены малообеспеченные семьи, являющиеся ВПЛ. Поэтому на помощь могут рассчитывать следующие категории:

одинокие матери, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную помощь;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

многодетные семьи, получающие помощь детям;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату;

получатели пособия, которые ухаживают за больным ребенком.

Помощь от RED ROSE CDS LIMITED

RED ROSE CDS LIMITED предоставляет денежную помощь в размере 2,22 тысяч гривен ежемесячно в течение трех месяцев (с потенциальным продлением) на каждого члена семьи. Это могут быть ВПЛ, пенсионеры и/или лица с инвалидностью. Обратите внимание, что регионы, где будет предоставляться эта помощь, определяет Минсоцполитики.

Помощь от Международной организации по миграции (МОМ)

Помощь от МОМ будет предоставляться ежемесячно в течение трех месяцев. Размер помощи – 2,22 тысяч гривен на каждого члена семьи. На помощь могут рассчитывать лицу из любого уголка Украины, а также ВПЛ из определенных регионов. Однако приоритетность придается следующим категориям:

пенсионеры (возраст от 65 лет) и лица с инвалидностью;

одинокие матери/родители, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

семьи с двумя и более детьми.

Помощь от NRC

16 августа 2022 года Минсоцполитики подписала Меморандум о взаимопонимании с Норвежским советом по делам беженцев (NRC). Планируется предоставление ВПЛ ежемесячной денежной помощи в 2,2 тысячи гривен в течение трех месяцев . Выплата будет произведена единовременным платежом в размере 6,6 тысячи гривен.

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