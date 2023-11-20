Субсидії та пільги: у чому різниця пояснили у ПФУ
Джерело:ПФУ
Значна кількість українців плутає поняття пільг та субсидії. З одного боку, вони дуже схожі, з іншого – мають значну різницю.
Чим відрізняються субсидії від пільг
Попри те, що субсидія та пільги однаково надаються на оплату ЖКП, зокрема, і на покупку твердого палива та скрапленого газу, різниця між цими поняттями однаково є. Основна у тому, хто має право на їх отримання.
Читайте також Виділили майже 6 мільярдів гривень: коли ВПО чекати на свої виплати
Субсидія надається домогосподарствам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Тобто на можливість її отримання впливають:
- фінансові можливості родини;
- площа житлового приміщення;
- сума спожитих ЖКП.
Своєю чергою, пільги можуть отримати визначені категорії осіб, відповідно до чинного законодавства. Зараз це такі групи громадян:
- багатодітні родини;
- жертви чорнобильської катастрофи;
- діти війни;
- члени загиблих сімей ветеранів війни та українських захисників і захисниць;
- ветерани війни;
- тощо.
Сума пільг визначається окремо до кожної категорії пільговиків і не завжди залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. На відміну від субсидій, де фінансове забезпечення родини грає значну роль.Зверніть увагу! Якщо громадянин має право і на пільги, і на субсидію, йому доведеться обирати між цими двома допомогами. Одночасно їх отримувати неможливо.