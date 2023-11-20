Субсидії та пільги: у чому різниця пояснили у ПФУ

Значна кількість українців плутає поняття пільг та субсидії. З одного боку, вони дуже схожі, з іншого – мають значну різницю.

Чим відрізняються субсидії від пільг

Попри те, що субсидія та пільги однаково надаються на оплату ЖКП, зокрема, і на покупку твердого палива та скрапленого газу, різниця між цими поняттями однаково є. Основна у тому, хто має право на їх отримання.

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Субсидія надається домогосподарствам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Тобто на можливість її отримання впливають:

фінансові можливості родини;

площа житлового приміщення;

сума спожитих ЖКП.

Своєю чергою, пільги можуть отримати визначені категорії осіб, відповідно до чинного законодавства. Зараз це такі групи громадян:

багатодітні родини;

жертви чорнобильської катастрофи;

діти війни;

члени загиблих сімей ветеранів війни та українських захисників і захисниць;

ветерани війни;

тощо.

Сума пільг визначається окремо до кожної категорії пільговиків і не завжди залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї. На відміну від субсидій, де фінансове забезпечення родини грає значну роль.

Якщо громадянин має право і на пільги, і на субсидію, йому доведеться обирати між цими двома допомогами. Одночасно їх отримувати неможливо.