Чем отличаются субсидии от льгот

Несмотря на то, что субсидия и льготы одинаково предоставляются на оплату ЖКУ, в том числе и на покупку твердого топлива и сжиженного газа, разница между этими понятиями есть. Основная в том, кто имеет право на их получение.

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Субсидия предоставляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. То есть на возможность ее получения влияют:

  • финансовые возможности семьи;
  • площадь жилого помещения;
  • сумма потребленных ЖКУ.

В свою очередь, льготы могут получить определенные категории лиц в соответствии с действующим законодательством. Сейчас это следующие группы граждан:

  • многодетные семьи;
  • жертвы чернобыльской катастрофы;
  • дети войны;
  • члены погибших семей ветеранов войны и украинских защитников и защитниц;
  • ветераны войны;
  • и так далее.

Сумма льгот определяется отдельно по каждой категории льготников и не всегда зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В отличие от субсидий, где финансовое обеспечение домохозяйства играет значительную роль.