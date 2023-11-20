Чем отличаются субсидии от льгот
Несмотря на то, что субсидия и льготы одинаково предоставляются на оплату ЖКУ, в том числе и на покупку твердого топлива и сжиженного газа, разница между этими понятиями есть. Основная в том, кто имеет право на их получение.
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Субсидия предоставляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммуналку. То есть на возможность ее получения влияют:
- финансовые возможности семьи;
- площадь жилого помещения;
- сумма потребленных ЖКУ.
В свою очередь, льготы могут получить определенные категории лиц в соответствии с действующим законодательством. Сейчас это следующие группы граждан:
- многодетные семьи;
- жертвы чернобыльской катастрофы;
- дети войны;
- члены погибших семей ветеранов войны и украинских защитников и защитниц;
- ветераны войны;
- и так далее.
Сумма льгот определяется отдельно по каждой категории льготников и не всегда зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи. В отличие от субсидий, где финансовое обеспечение домохозяйства играет значительную роль.