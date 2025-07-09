Пенсіонерам в Україні доступні 5 додаткових виплат

Окрім пенсії українці можуть отримувати додаткові гроші. Наприклад, надбавки донорам чи самотнім пенсіонерам.

Допомога для пенсіонерів

Українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Надбавка за вік

Доплата за вік доступна пенсіонерам від 70 до 74 років у розмірі 300 гривень, від 75 до 79 років включно – 456 гривень, більше 80 років – 570 гривень.

Доплата самотнім пенсіонерам

Самотні пенсіонери можуть щомісяця отримувати доплату до пенсії в розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2025 році – 944 гривні.

Для отримання коштів потрібно бути віком від 80 років, потребуватиме постійного догляду за станом здоров’я та отримувати пенсію за віком.

Допомога від ООН

Гроші від ООН надають пенсіонерам у зоні активних бойових дій, якщо вони не отримували міжнародну допомогу з 1 березня 2023 року та мають пенсію меншу за 3 250 гривень.

Розмір виплати – різниця між поточною соціальною виплатою людини та сумою в 3 250 гривень. Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області.

Надбавка за проживання у зоні радіаційного забруднення

Пенсіонери, які постійно проживають у зонах обов’язкового або добровільного відселення через аварію на ЧАЕС, мають право на доплату до пенсії в розмірі 2361 гривня щомісяця.

Доплата почесним донорам

Людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України.

Донори крові мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2025 році сума прожиткового мінімуму становить 2 920 гривень. Відповідно, надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 292 гривні.