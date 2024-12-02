Допомога по безробіттю: як українцям оформити заяву для отримання виплат

Українці можуть оформити допомогу по безробіттю. Зробити це можливо через портал Дія.

Як оформити допомогу для безробітних

Завдяки такій процедурі можливо отримати чи оновити цей статус, а також податися на допомогу по безробіттю, пише 24 канал з посиланням на Донецьку обласну державну адміністрацію.

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Покрокова інструкція має такий вигляд:

Зайдіть на Портал "Дія";

Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або BankID;

Знайдіть послугу "Пенсії, пільги та допомога";

Натисніть "Отримання статусу безробітного".

Заповніть заяву;

Оберіть зручний для вас центр зайнятості (незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування);

Введіть свій номер соціального рахунку;

Оберіть періодичність отримання виплат;

Завантажте скановані копії необхідних документів;

Перевірте правильність заповненої інформації у заявах на отримання статусу безробітного та на призначення допомоги по безробіттю;

Підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).

Як оформити допомогу без Дії

Подати заяву на статус безробітного та призначення допомоги по безробіттю можна й за допомогою інших способів.

Серед них:

Мобільний додаток "Портал Дія". Електронний кабінет шукача роботи. Мобільний застосунок "Державна служба зайнятості".

Зверніть увагу! Також людина може особисто завітати до центру зайнятості.

Від чого залежить розмір виплат

Розмір цієї допомоги залежить від таких факторів:

страхового стажу;

підстави припинення трудових відносин;

розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманого перед звільненням.

Зауважте! Рішення про надання статусу безробітного приймається в день подання заяви. Проте рішення про призначення допомоги – лише на наступний день.