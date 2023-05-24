Нова допомога українцям у Польщі: як можна отримати 6 тисяч гривень
Джерело:Ukrainian In Poland
Деяким українцям в Польщі виплатять до 6 тисяч гривень. Але для того, щоб отримати кошти потрібно належати до однієї з вразливих категорій осіб.
Хто може розраховувати на 6 тисяч
Нові виплати від неурядової організації Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA отримають українці, які прибули в Польщу після 9 лютого 2022 року і не отримували фінансову допомогу від інших організацій.
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До переліку осіб, які можуть розраховувати на грошову допомогу, належать ті, які відповідають таким критеріям:
- самотні жінки;
- українці або члени його родини, що мають інвалідність;
- люди пенсійного віку (60+);
- особи, які не можуть працювати за станом здоров'я;
- ті, що утримують сім'ю з дітьми;
- вагітні або жінки, які годують немовлят;
- українці або члени його родини, які страждають на хронічні захворювання;
- студенти;
- неповнолітні особи без супроводу.
Розмір допомоги коливатиметься від 610 злотих (5 422 гривень на кожного члена родини) до 710 злотих (6 311 гривень для глав родини).
Нові виплати для українців з дітьми в Польщі
З 1 січня 2024 року в Польщі українці з дітьми зможуть отримувати збільшений розмір допомоги завдяки програмі "Сім'я 500+". Відтак виплати з 500 злотих збільшаться до 800 злотих (це понад 7 000 гривень).
Цікаво З'явилася ще одна категорія українців, які можуть розраховувати на субсидію
Для того, щоб оформити допомогу потрібно:
- встановити на смартфон додаток польського органу соцстрахування ZUS,
- заповнити заявки та розписані всі необхідні інструкції,
- подати документ, який свідчить про легальність перебування у Польщі.
Йдеться про картку побиту з відміткою "доступ до ринку праці", номер PESEL з позначкою UKR, вид на постійне проживання або ж рішення щодо надання статусу біженця.