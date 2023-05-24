Нова допомога українцям у Польщі: як можна отримати 6 тисяч гривень

24 травня 2023, 14:42
Читать новость на русском

Джерело:

Ukrainian In Poland

Деяким українцям в Польщі виплатять до 6 тисяч гривень. Але для того, щоб отримати кошти потрібно належати до однієї з вразливих категорій осіб.

Хто може розраховувати на 6 тисяч

Нові виплати від неурядової організації Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA отримають українці, які прибули в Польщу після 9 лютого 2022 року і не отримували фінансову допомогу від інших організацій. 

Читайте також Події на фронті впливають на курс: що буде з доларом влітку

До переліку осіб, які можуть розраховувати на грошову допомогу, належать ті, які відповідають таким критеріям:

  • самотні жінки;
  • українці або члени його родини, що мають інвалідність;
  • люди пенсійного віку (60+);
  • особи, які не можуть працювати за станом здоров'я;
  • ті, що утримують сім'ю з дітьми;
  • вагітні або жінки, які годують немовлят;
  • українці або члени його родини, які страждають на хронічні захворювання;
  • студенти;
  • неповнолітні особи без супроводу.

Розмір допомоги коливатиметься від 610 злотих (5 422 гривень на кожного члена родини) до 710 злотих (6 311 гривень для глав родини).

Нові виплати для українців з дітьми в Польщі

З 1 січня 2024 року в Польщі українці з дітьми зможуть отримувати збільшений розмір допомоги завдяки програмі "Сім'я 500+". Відтак виплати з 500 злотих збільшаться до 800 злотих (це понад 7 000 гривень).

Цікаво З'явилася ще одна категорія українців, які можуть розраховувати на субсидію

Для того, щоб оформити допомогу потрібно:

  • встановити на смартфон додаток польського органу соцстрахування ZUS,
  • заповнити заявки та розписані всі необхідні інструкції, 
  • подати документ, який свідчить про легальність перебування у Польщі.

Йдеться про картку побиту з відміткою "доступ до ринку праці", номер PESEL з позначкою UKR, вид на постійне проживання або ж рішення щодо надання статусу біженця.

Автор: Валерія Городинська