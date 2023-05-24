Кто может рассчитывать на 6 тысяч

Новые выплаты от неправительственной организации Польская гуманитарная акция (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA получат украинцы, прибывшие в Польшу после 9 февраля 2022 года и не получавшие финансовую помощь от других организаций.

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К категории лиц, которые могут рассчитывать на денежную помощь, относятся:

одинокие женщины;

украинцы или члены их семьи с инвалидностью;

люди пенсионного возраста (60+);

лица, которые не могут работать по состоянию здоровья;

те, кто содержит семью с детьми;

беременные или кормящие младенцев;

украинцы или члены их семьей, страдающие хроническими заболеваниями;

студенты;

несовершеннолетние лица без сопровождения.

Размер помощи будет колебаться от 610 злотых (5 422 гривен на каждого члена семьи) до 710 злотых (6 311 гривен для глав семьи).

Впрочем, стоит запомнить, что помощь будут начислять только тем, кто больше других нуждается в поддержке.

Новые выплаты для украинцев с детьми в Польше

С 1 января 2024 года в Польше украинцы с детьми смогут получать увеличенный размер помощи благодаря программе "Семья 500+". Следовательно, выплаты с 500 злотых увеличатся до 800 злотых (это более 7 000 гривен).

Интересно Появилась еще одна категория украинцев, которые могут рассчитывать на субсидию

Для того, чтобы оформить помощь, нужно:

установить на смартфон приложение польского органа соцстрахования ZUS,

заполнить заявки, где расписаны все необходимые инструкции,

подать документ, свидетельствующий о легальности пребывания в Польше.

Речь идет о карточке с отметкой "доступ к рынку труда", номеру PESEL с отметкой UKR, вид на постоянное проживание или же решение о предоставлении статуса беженца.