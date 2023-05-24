Хто може розраховувати на 6 тисяч

Нові виплати від неурядової організації Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA отримають українці, які прибули в Польщу після 9 лютого 2022 року і не отримували фінансову допомогу від інших організацій.

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До переліку осіб, які можуть розраховувати на грошову допомогу, належать ті, які відповідають таким критеріям:

самотні жінки;

українці або члени його родини, що мають інвалідність;

люди пенсійного віку (60+);

особи, які не можуть працювати за станом здоров'я;

ті, що утримують сім'ю з дітьми;

вагітні або жінки, які годують немовлят;

українці або члени його родини, які страждають на хронічні захворювання;

студенти;

неповнолітні особи без супроводу.

Розмір допомоги коливатиметься від 610 злотих (5 422 гривень на кожного члена родини) до 710 злотих (6 311 гривень для глав родини).

Втім, варто запам'ятати, що допомогу нараховуватимуть лише тим, хто найбільше потребуватиме підтримки.

Нові виплати для українців з дітьми в Польщі

З 1 січня 2024 року в Польщі українці з дітьми зможуть отримувати збільшений розмір допомоги завдяки програмі "Сім'я 500+". Відтак виплати з 500 злотих збільшаться до 800 злотих (це понад 7 000 гривень).

Цікаво З'явилася ще одна категорія українців, які можуть розраховувати на субсидію

Для того, щоб оформити допомогу потрібно:

встановити на смартфон додаток польського органу соцстрахування ZUS,

заповнити заявки та розписані всі необхідні інструкції,

подати документ, який свідчить про легальність перебування у Польщі.

Йдеться про картку побиту з відміткою "доступ до ринку праці", номер PESEL з позначкою UKR, вид на постійне проживання або ж рішення щодо надання статусу біженця.