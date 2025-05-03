Українці можуть отримати грошову допомогу від Естонії

Естонія упродовж трьох місяців виплачуватиме гроші українцям з п’яти прифронтових областей. Зареєструватися на програму можна офлайн чи онлайн.

Хто може отримати гроші від Естонії

Отримати допомогу можуть жителі пріоритетних районів Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Естонську раду у справах біженців.

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Розмір грошової допомоги: 3 600 гривень на місяць на одного члена родини упродовж трьох місяців. Усі вразливості родини повинні бути підтверджені документами. Повторно подати заяву на отримання грошової допомоги можна не раніше, ніж через 6 місяців після отримання попередньої виплати, якщо сім’я набула нового статусу вразливості.

Виплати розраховані на людей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій:

Дітей виховує одинока матір чи батько;

Жінка виступає єдиним годувальником у сім’ї;

У родині є вагітні жінки;

У родині виховують трьох і більше дітей до 18 років;

У родині є діти до 2 років;

У сім’ї є особи з інвалідністю І або ІІ групи;

У родині є люди, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

У родині є люди віком 60+;

У сім’ї повністю або частково зруйноване житло;

Сім’ї, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок через бойові дії.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Офлайн. Команда Естонської ради у справах біженців визначає локації для проведення фізичної реєстрації. Їх повідомлять заявникам через місцеву владу.

Онлайн. Реєстрація онлайн розпочнеться на сайті ради о 9:00 1 травня.

Після подання запиту команда розгляне інформацію та ухвалить рішення протягом трьох тижнів. Після цього заявник отримає повідомлення про результати розгляду запиту на електронну адресу, вказану в запиті.

Якщо звернення схвалять, заявники зможуть перейти до заповнення онлайн-форми. Після цього фахівці переглянуть інформацію та за необхідності поінформують на електронну пошту. Після фінального гроші надішлють на банківський рахунок, зазначений головним заявником.

Важливо! Наявність категорії та подана заявка не гарантує отримання грошей, адже рішення ухвалюватиме команда Естонської ради. Сім’ї, які вже отримують аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій, виключать з естонської програми.