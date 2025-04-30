Основні зміни для ФОП 3-ї групи

Нововведення стосуються всіх груп ФОП, але особливо актуальні для платників єдиного податку третьої групи. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Нова форма податкової декларації

З 1 квітня 2025 року ФОП 3-ї групи звітують за оновленою формою декларації (ідентифікатор F0103309), яка включає розділ для зазначення суми військового збору.

Зауважте. Це перший звітний період, коли застосовується нова форма. Граничний термін подання декларації за І квартал – 12 травня 2025 року. ​

Обов'язкова сплата військового збору

Починаючи з 2025 року, ФОП 3-ї групи зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходу. За І квартал 2025 року цей платіж необхідно здійснити до 20 травня 2025 року.

Сплата єдиного податку

Єдиний податок за І квартал 2025 року також підлягає сплаті до 20 травня 2025 року. Ставка податку залежить від обраної системи оподаткування:​

5% – для ФОП без ПДВ;​

3% – для ФОП, які є платниками ПДВ. ​

Зміни для ФОП 1-ї та 2-ї груп

ФОП 1-ї та 2-ї груп також мають дотримуватися нових вимог:​

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): мінімальний щомісячний платіж становить 1 760 гривень, що дорівнює 22% від мінімальної заробітної плати. Сплата ЄСВ за І квартал повинна бути здійснена до 21 квітня 2025 року. ​

Військовий збір: обов'язковий платіж у розмірі 800 гривень на місяць (10% від мінімальної зарплати). Сплата за квітень мала бути здійснена до 20 квітня 2025 року. ​

Єдиний податок: щомісячні ставки становлять:​

302,80 гривень для ФОП 1-ї групи;​

1 600 гривень для ФОП 2-ї групи. Сплата за квітень має бути здійснена до 20 квітня 2025 року. ​

Ключові дати у травні 2025 року

12 травня: граничний термін подання декларації з єдиного податку за І квартал для ФОП 3-ї групи.​

20 травня: граничний термін сплати єдиного податку та військового збору за І квартал для ФОП 3-ї групи.4

З важливого ще варто нагадати про дедлайн подання декларації про доходи. Так, до 1 травня потрібно подати декларацію про свій майновий стан, тобто останній день, коли можна подати декларацію, – 30 квітня. А до 1 серпня 2025 року потрібно буде сплатити податкові зобов'язання.