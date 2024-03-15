Грошова допомога для пенсіонерів на ТОТ: хто отримає виплати від ООН

Пенсіонери, які проживають біля або на території активних бойових дій, можуть отримати допомогу від ООН. Для цього треба відповідати певним умовам.

Хто може отримати допомогу

У ПФУ повідомили, що пенсіонери, зокрема ВПО, що проживають на територіях активних або можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, надається грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Це регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 року № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Перелік таких пенсіонерів формується відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Ці виплати здійснюються без звернення особи до ВПП або ПФУ.

Право на таку допомогу мають особи, які:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок ЧАЕС, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 № 309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березень 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Виплати припиняються, якщо пенсіонер не відповідає одній із зазначених умов.

Пенсіонерам з яких областей заплатять

Виплата здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій. До них належать такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Виплати додаткової грошової допомоги проводять

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування.