Уряд готує допомогу для вразливих категорій: хто отримає 6 500 гривень

Українці, які найбільше потребують підтримки, зможуть отримати грошову допомогу від держави розміром 6 500 гривень. Наразі уряд готує виплати для вразливих категорій населення.

Хто отримає 6 500 гривень?

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, передає 24 Канал.

Грошова підтримка розрахована на вразливі категорії населення:

дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням;

дітей з інвалідністю;

дітей, що виховуються у прийомних сім'ях та вихованців дитячих будинків сімейного типу, у тому числі дітей з інвалідністю;

дітей із малозабезпечених сімей до 18 років;

людей з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

⁠одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

За словами Улютіна, грошову підтримку цим категоріям зараховуватимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку.

Скористатися коштами отримувачі зможуть протягом 180 календарних днів від дня зарахування. Однак витратити їх можна лише на речі першої потреби:

одяг;

ліки;

взуття;

вітаміни.

На це виділяємо 4,4 мільярда гривень з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей,

– зазначив міністр.

Яку ще допомогу отримують українці?

Також в Україні запрацювала нова програма підтримки для жителів прифронтових територій, розповіли у Мінсоцполітики.

Українці, які проживають у районах активних або можливих бойових дій, зможуть отримати додаткові гроші на оплату світла.

Мова йде про 100 додаткових кіловат електроенергії на кожного члена родини.

Кошти розраховуватимуться за нормою, але не більше 300 кіловат на сім’ю.

Важливо! Допомогу на оплату електроенергії здійснює Пенсійний фонд автоматично, тобто звертатися додатково таким родинам за виплатами не потрібно.

Що відомо про програму "Зимова підтримка"?