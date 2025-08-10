Багато українців можуть претендувати на виплати до Дня Незалежності у 2025 році. Їх нададуть до 24 серпня.

Хто може отримати 2 900 гривень до 24 серпня?

Зокрема деякі особи можуть отримати 2 900 гривень, передає 24 Канал.

Читайте також Виплата до Дня Незалежності: як українцям оформити допомогу

На такий розмір виплат можуть розраховувати люди, які мають інвалідність через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, отримують суму залежно від своєї групи. Однак тільки II групи.

Важливо! Водночас українці з I та III групою інвалідності теж можуть отримати кошти. Йдеться про суму у 3 100 та, відповідно, 2 700 гривень.

Хто ще отримає кошти до свята?

Проте 3 100 передбачені не тільки для осіб з інвалідністю I групи. Таку суму виплатять людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Водночас допомога для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків складе 1 000 гривень.

650 гривень до свята отримають члени родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).

Зауважте! Учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають від уряду 450 гривень.