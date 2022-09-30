НБУ заборонив українцям пересилати гроші за кордон, але є винятки

Нацбанк заборонив приватні перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Мовить про P2P-перекази, однак є вийнятки.

НБУ заборонив пересилати гроші за кордон

У НБУ нагадали, дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію Росії.

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Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються,

– йдеться у звернені.

Заборона НБУ на P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном буде діяти від 5 жовтня.

Виключення для P2P-перекази за кордон:

оплата навчання (на рахунки навчальних закладів),

лікування,

транспортування хворих,

витрати, пов’язані зі смертю,

сплата аліментів.

P2P-платежі (з англ. peer-to-peer або person-to-person) – це грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.

Зверніть увагу, що перекази між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта, дозволені. Також зберігається дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті).

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