НБУ заборонив українцям пересилати гроші за кордон, але є винятки
Джерело:Національний банк України
Нацбанк заборонив приватні перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Мовить про P2P-перекази, однак є вийнятки.
НБУ заборонив пересилати гроші за кордон
У НБУ нагадали, дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію Росії.
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Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються,
– йдеться у звернені.
Заборона НБУ на P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном буде діяти від 5 жовтня.Довідка:
P2P-платежі (з англ. peer-to-peer або person-to-person) – це грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.
Виключення для P2P-перекази за кордон:
- оплата навчання (на рахунки навчальних закладів),
- лікування,
- транспортування хворих,
- витрати, пов’язані зі смертю,
- сплата аліментів.
Зверніть увагу, що перекази між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта, дозволені. Також зберігається дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті).Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.