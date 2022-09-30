НБУ запретил пересылать деньги за границу
В НБУ напомнили, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии России.
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После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются,
– говорится в обращении.
Запрет НБУ на P2P-переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом будет действовать от 5 октября.
Исключение для P2P-перевода за границу:
- оплата обучения (на счета учебных заведений),
- лечение,
- транспортировка больных,
- расходы, связанные со смертью,
- уплата алиментов.