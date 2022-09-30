НБУ запретил пересылать деньги за границу

В НБУ напомнили, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии России.

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После более чем семи месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержки граждан за границей уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются,

– говорится в обращении.

Запрет НБУ на P2P-переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом будет действовать от 5 октября.

Справка:

P2P-платежи (с англ. peer-to-peer или person-to-person) – это денежные переводы от одного человека другим людям, а не от продавца или учреждения.

Исключение для P2P-перевода за границу:

оплата обучения (на счета учебных заведений),

лечение,

транспортировка больных,

расходы, связанные со смертью,

уплата алиментов.

Обратите внимание, что переводы между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента разрешены. Также сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).

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