НБУ заборонив пересилати гроші за кордон

У НБУ нагадали, дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію Росії.

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Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються,

– йдеться у звернені.

Заборона НБУ на P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном буде діяти від 5 жовтня.

Довідка:

P2P-платежі (з англ. peer-to-peer або person-to-person) – це грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.

Виключення для P2P-перекази за кордон:

оплата навчання (на рахунки навчальних закладів),

лікування,

транспортування хворих,

витрати, пов’язані зі смертю,

сплата аліментів.

Зверніть увагу, що перекази між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта, дозволені. Також зберігається дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті).

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