З грудня зміниться порядок надання субсидій: як саме

Призначення нових житлових субсидій з грудня 2022 року буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України. Також з'явиться можливість подання заявки онлайн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Передання функцій відбудеться, щоб забезпечити зручність надання послуг в умовах війни.

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Як подавати заявку з грудня

Для тих громадян, хто уже отримує субсидію, нічого не зміниться. Якщо ви хочете отримати субсидію вперше, вам необхідно написати заяву та декларацію про доходи до органів ПФУ, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради. Також можна подати заявку онлайн на сайті ПФУ, через мобільний додаток ПФУ або на порталі Дія.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

Відсутність боргу

За наявності простроченої понад три місяці заборгованості, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 680 грн, субсидія може бути призначена лише у разі укладення договору про її реструктуризацію.

Для домогосподарств, яким житлова субсидія вже призначена (відповідно до законодавства субсидія призначена до закінчення опалювального сезону – квітень 2023 року), наявність заборгованості буде враховуватись під час призначення житлової субсидії на наступний період.

Як розраховують субсидію

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір субсидії за формулою.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів мінус обов’язковий платіж

Нагадаємо, цього року субсидія на оплату комунальних послуг може складати до 1,8 тисячі гривень. Перевірити, чи ви уже отримуєте субсидію, можна на сайті.