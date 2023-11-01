Нововведення для ВПО: гуманітарну допомогу тепер можна відстежувати

Для українців створили інтерактивну карту, де ті зможуть дізнатися про надання гуманітарної допомоги. Особливо цей сервіс стане в пригоді для ВПО та інших осіб постраждалих від війни.

Українці зможуть відстежувати гуманітарну допомогу

Українці, які постраждали від війни, можуть за допомогою інтерактивної карти від Ukraine Services Advisor дізнатися, де можуть отримати гуманітарну допомогу у своєму обласному центрі.

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На карті можна знайти центри як міжнародних, так і наших організацій. Зокрема тут вказані типи допомоги, які вони надають, їх адреси, години прийому, контактний номер телефону тощо.

Виплати від ООН зросли

Ресурс постійно оновлюється та доповнюється, тому варто час від часу його перевіряти.

ООН збільшила розмір фінансової допомоги для українців до 3 600 гривень на місяць (загалом 10 800 гривень за 3 місяці).

Крім цього можна отримати ще по 2 220 гривень на підготовку до зимового періоду протягом трьох місяців (6 660 гривень загалом). Тож разом з основною допомогою, українець сумарно може отримати 17 460 гривень.

Претендувати на допомогу можуть лише ті особи,Додатковою умовою є, що дохід у родині людини, яка претендує на допомогу, не перевищував 5 400 гривень на кожного.

Допомогу надають таким особам:

ВПО від 24 лютого 2022 року;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Додатково має бути наявна одна з категорій вразливості: