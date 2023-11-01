Нововведение для ВПЛ: гуманитарную помощь теперь можно отслеживать
Источник:Минреинтеграции
Для украинцев создали интерактивную карту, где они смогут узнать о предоставлении гуманитарной помощи. Особенно этот сервис пригодится для ВПЛ и других лиц, пострадавших от войны.
Украинцы смогут отслеживать гуманитарную помощь
Украинцы, пострадавшие от войны, могут с помощью интерактивной карты Ukraine Services Advisor узнать, где могут получить гуманитарную помощь в своем областном центре
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На карте можно найти центры, как международных, так и наших организаций. В частности, здесь указаны типы помощи, которые они оказывают, их адреса, часы приема, контактный номер телефона и т.д.Обратите внимание! Ресурс постоянно обновляется и дополняется, поэтому следует время от времени его проверять.
Выплаты от ООН выросли
ООН увеличила размер финансовой помощи для украинцев до 3 600 гривен в месяц (в общей сложности 10 800 гривен за 3 месяца).
Кроме этого можно получить еще по 2220 гривен на подготовку к зимнему периоду в течение трех месяцев (6660 гривен в целом). Поэтому вместе с основной помощью украинец суммарно может получить 17 460 гривен.Заметьте! Претендовать на помощь могут только те лица, которые не ранее не получали выплат ни от одной международной организации в Украине. Дополнительным условием является, что доход в семье претендующего на помощь человека не превышал 5 400 гривен на каждого.
Помощь оказывают следующим лицам:
- ВПЛ от 24 февраля 2022 года;
- население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.
Дополнительно должна быть одна из категорий уязвимости:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, возглавляемая одним одиноким / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены);