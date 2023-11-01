Нововведение для ВПЛ: гуманитарную помощь теперь можно отслеживать

Для украинцев создали интерактивную карту, где они смогут узнать о предоставлении гуманитарной помощи. Особенно этот сервис пригодится для ВПЛ и других лиц, пострадавших от войны.

Украинцы смогут отслеживать гуманитарную помощь

Украинцы, пострадавшие от войны, могут с помощью интерактивной карты Ukraine Services Advisor узнать, где могут получить гуманитарную помощь в своем областном центре

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На карте можно найти центры, как международных, так и наших организаций. В частности, здесь указаны типы помощи, которые они оказывают, их адреса, часы приема, контактный номер телефона и т.д.

Выплаты от ООН выросли

Ресурс постоянно обновляется и дополняется, поэтому следует время от времени его проверять.

ООН увеличила размер финансовой помощи для украинцев до 3 600 гривен в месяц (в общей сложности 10 800 гривен за 3 месяца).

Кроме этого можно получить еще по 2220 гривен на подготовку к зимнему периоду в течение трех месяцев (6660 гривен в целом). Поэтому вместе с основной помощью украинец суммарно может получить 17 460 гривен.

Претендовать на помощь могут только те лица,Дополнительным условием является, что доход в семье претендующего на помощь человека не превышал 5 400 гривен на каждого.

Помощь оказывают следующим лицам:

ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

население, пострадавшее в результате военных действий от 24 февраля 2022 года в таких областях, как Донецкая, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Дополнительно должна быть одна из категорий уязвимости: