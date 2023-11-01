Українці зможуть відстежувати гуманітарну допомогу
Українці, які постраждали від війни, можуть за допомогою інтерактивної карти від Ukraine Services Advisor дізнатися, де можуть отримати гуманітарну допомогу у своєму обласному центрі.
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На карті можна знайти центри як міжнародних, так і наших організацій. Зокрема тут вказані типи допомоги, які вони надають, їх адреси, години прийому, контактний номер телефону тощо.
Виплати від ООН зросли
ООН збільшила розмір фінансової допомоги для українців до 3 600 гривень на місяць (загалом 10 800 гривень за 3 місяці).
Крім цього можна отримати ще по 2 220 гривень на підготовку до зимового періоду протягом трьох місяців (6 660 гривень загалом). Тож разом з основною допомогою, українець сумарно може отримати 17 460 гривень.
Допомогу надають таким особам:
- ВПО від 24 лютого 2022 року;
- населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 року в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
- люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 року.
Додатково має бути наявна одна з категорій вразливості:
- родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);