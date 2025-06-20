Добудова Хмельницької АЕС продовжується: на якій стадії закупівля енергоблоків
- Україна не отримала офіційної відмови Болгарії від продажу обладнання для блоків ХАЕС, проект продовжується.
- Затримка викликана внутрішньополітичними процесами в Болгарії, на які вплинула Росія, але Україна шукає альтернативи та рішення з МАГАТЕ.
Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької АЕС. Проєкт загальмували, проте все ж не скасували.
Що відомо про закупівлю блоків для ХАЕС
Нині Україна продовжує займатися проєктом з добудови Хмельницької АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланям на трансляцію "Години запитань" до уряду.
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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, питання ХАЕС не закрите, адже в України немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини.
На жаль, там відбуваються внутрішньополітичні процеси, які вплинули на гальмування проєкту. Але ми маємо певні плани щодо його поштовху. Зокрема на римській конференції в липні ми плануємо відповідне рішення МАГАТЕ, де воно виступить одним із лідерів цього процесу. Питання відкрите,
– сказав Галущенко.
Що гальмує процес
За його словами, для України стане катастрофою не добудувати блоки №3-4 ХАЕС. Альтернативою болгарським блокам буде обладнання з інших країн, але це втрата мінімум 3-4 років.
Разом з тим міністерство в кооперації з МАГАТЕ знайшло певні можливості, щоб підштовхнути Болгарію до реалізації проєкту
Галущенко також повідомив, що внутрішньополітичні рухи в Болгарії, які загальмували продаж Україні корпусів реакторів, відбуваються в тому числі під впливом Росії.