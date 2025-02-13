ХАЕС розбудовуватимуть

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Хмельницької АЕС, передає 24 Канал.

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Він зазначив, що це значно посилить енергетичну інфраструктуру країни, створить нові робочі місця та дозволить забезпечити Україну електрикою за доступними цінами.

Володимир Зеленський Президент України Це буде найбільший енергетичний базис України... Ми цю станцію добудуємо, і це буде гігант із великою кількістю робочих місць. І велика можливість потім продавати за кордон і нашим людям мати можливість мати електрику за нормальною ціновою політикою.

Президент також зауважив, що ХАЕС стане найбільшою електростанцією в Європі замість Запорізької АЕС, яка перебуває в російській окупації.

Розбудова ХАЕС також створить можливість забезпечити українське населення електроенергією за доступними цінами.

До слова! Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт, який дає змогу "Енергоатому" придбати два невикористані реактори ВВЕР-1000 у Болгарії. Вони будуть встановлені на енергоблоках Хмельницької АЕС, ступінь готовності яких становить 80% і 25% відповідно.