ХАЕС цікавляться іноземні компанії: чи планує Україна залучити їх до фінансування добудови

Україна отримала чимало пропозицій від компаній щодо участі у фінансуванні добудови енергоблоків №3 та 4 на Хмельницькій АЕС. Зокрема пропозиції поступили й від іноземних компаній.

Що очікує на долю ХАЕС

В обмін вони хочуть отримати долю в проєкті, повідомляє 24 канал з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенко.

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Поки ми на сьогодні не розглядали питання, щоб пустити когось у проєкт, хоча такі запити є, є від багатьох, я не буду називати, хто у тому числі, і від великих компаній сусідніх держав,

– сказав Галущенко на брифінгу у Верховній Раді у п'ятницю.

Він розказав, що керівництво міністерства наразі схиляється до збереження та реалізації ХАЕС-3,4 виключно у держаній власності. Також Герман Галущенко сказав, що проєкт добудови ХАЕС-3,4 є комерційно привабливим.

Якщо ми беремо терміни, в які, дай Боже, у нас вийде запустити блок у мережу, далі ви берете потужність одного блоку 1,1 ГВт, про яку ми говоримо, і просто обраховуєте кількість виробленої електроенергії в рік, її вартість, ось і все,

– запевнив міністр енергетики.

Важливо! Зокрема завдяки ньому Україна може залучати до реалізації проєкту зовнішніх інвесторів та виконувати роботи за кошти АТ "НАЕК "Енергоатом".