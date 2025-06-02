Тільки 25%: хто з українців може отримати лише чверть пенсійних виплат від держави

В Україні чимало пенсіонерів можуть отримувати виплати від уряду у розмірі 25%. Йдеться про осіб, які перебувають на повному державному утриманні та мають непрацездатних членів родини.

Хто може отримати лише чверть виплати

Решту виплат призначено для непрацездатних родичів та установ, у яких проживає пенсіонер, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Соціальна пенсія: хто та як може її отримати у 2025 році

Річ у тім, що під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі або закладі йому виплачується 25% призначеної пенсії. А якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання, то виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання. Однак не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

Якщо ж у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується в такому порядку:

25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові;

інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім'ї.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім'ї перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою.

Як виплачується допомога дітям? Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії перераховується на банківський рахунок установи, де дитина перебуває на повному державному утриманні.

Важливо! Виплата здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.