Не зарплатою єдиною: які пенсії отримують керівники ПФУ зараз
30 жовтня 2024, 15:32Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Більшість пенсіонерів отримують пенсію менш як 4 тисяч гривень. Водночас керівники обласних управлінь мають набагато більші пенсійні виплати.
Які пенсії надають керівництву ПФУ зараз
Дані ПФУ свідчать, що станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5 85186 гривень. Виплати більш як 10 тисяч гривень мають лише 12,7% пенсіонерів.
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Саме до вказаної категорії відноситься більшість керівників ГУ ПФУ. Йдеться про таких начальників:
- Олена Корчака – начальник ГУ ПФУ у Вінницькій області отримує пенсію 9 496 гривень, також вона має зарплату – 63 700 гривень;
- Юрій Козак – Дніпропетровська область – пенсія 12 624 гривні, зарплата – 71 751 гривні;
- Наталія Рад – Донецька область – пенсія 15 704 гривні, зарплата – 64 594 гривні;
- Іван Заінчковський – Житомирська область – пенсія 15 063 гривні, зарплата – 62 015 гривні;
- Володимир Тараторін – Полтавська область – пенсія 10 105 гривні, зарплата – 58 882 гривні;
- Ігор Москалик – Тернопільська область – пенсія 12 737 гривні, зарплата – 59 620 гривні;
- Галина Недзельська – Львівська область – пенсія 10 998 гривні, зарплата – 66 026 гривні;
- Михайло Романів – Чернівецька область – пенсія 16 645 гривень, зарплата – 99 748 гривні;
- Василь Фатхутдінов – Київська область – пенсія 20 930 гривні, зарплата – 65 272 гривні;
- Анастасія Пентек – Закарпатська область – пенсія 14 574 гривні, зарплата – 61 434 гривні.
Зверніть увагу! Інформація про доходи зафіксована у деклараціях вказаних осіб. Пенсійні виплати інших керівників не вказані, бо вони ще не вийшли на пенсію.