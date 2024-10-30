Не зарплатою єдиною: які пенсії отримують керівники ПФУ зараз

Більшість пенсіонерів отримують пенсію менш як 4 тисяч гривень. Водночас керівники обласних управлінь мають набагато більші пенсійні виплати.

Які пенсії надають керівництву ПФУ зараз

Дані ПФУ свідчать, що станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5 85186 гривень. Виплати більш як 10 тисяч гривень мають лише 12,7% пенсіонерів.

Читайте також Після реформи МСЕК: що буде із виплатами по інвалідності в Україні

Саме до вказаної категорії відноситься більшість керівників ГУ ПФУ. Йдеться про таких начальників:

Олена Корчака – начальник ГУ ПФУ у Вінницькій області отримує пенсію 9 496 гривень, також вона має зарплату – 63 700 гривень;

– начальник ГУ ПФУ у Вінницькій області отримує пенсію 9 496 гривень, також вона має зарплату – 63 700 гривень; Юрій Козак – Дніпропетровська область – пенсія 12 624 гривні, зарплата – 71 751 гривні;

– Дніпропетровська область – пенсія 12 624 гривні, зарплата – 71 751 гривні; Наталія Рад – Донецька область – пенсія 15 704 гривні, зарплата – 64 594 гривні;

– Донецька область – пенсія 15 704 гривні, зарплата – 64 594 гривні; Іван Заінчковський – Житомирська область – пенсія 15 063 гривні, зарплата – 62 015 гривні;

– Житомирська область – пенсія 15 063 гривні, зарплата – 62 015 гривні; Володимир Тараторін – Полтавська область – пенсія 10 105 гривні, зарплата – 58 882 гривні;

– Полтавська область – пенсія 10 105 гривні, зарплата – 58 882 гривні; Ігор Москалик – Тернопільська область – пенсія 12 737 гривні, зарплата – 59 620 гривні;

– Тернопільська область – пенсія 12 737 гривні, зарплата – 59 620 гривні; Галина Недзельська – Львівська область – пенсія 10 998 гривні, зарплата – 66 026 гривні;

– Львівська область – пенсія 10 998 гривні, зарплата – 66 026 гривні; Михайло Романів – Чернівецька область – пенсія 16 645 гривень, зарплата – 99 748 гривні;

– Чернівецька область – пенсія 16 645 гривень, зарплата – 99 748 гривні; Василь Фатхутдінов – Київська область – пенсія 20 930 гривні, зарплата – 65 272 гривні;

– Київська область – пенсія 20 930 гривні, зарплата – 65 272 гривні; Анастасія Пентек – Закарпатська область – пенсія 14 574 гривні, зарплата – 61 434 гривні.

Зверніть увагу! Інформація про доходи зафіксована у деклараціях вказаних осіб. Пенсійні виплати інших керівників не вказані, бо вони ще не вийшли на пенсію.