Какие пенсии предоставляют руководству ПФУ сейчас

Данные ПФУ свидетельствуют, что по состоянию на 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5 85186 гривен. Выплаты более 10 тысяч гривен имеют лишь 12,7% пенсионеров.

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Именно к указанной категории относится большинство руководителей ГУ ПФУ. Речь идет о таких начальниках:

Елена Корчака – начальник ГУ ПФУ в Винницкой области получает пенсию 9 496 гривен, также она имеет зарплату – 63 700 гривен;

– начальник ГУ ПФУ в Винницкой области получает пенсию 9 496 гривен, также она имеет зарплату – 63 700 гривен; Юрий Козак – Днепропетровская область – пенсия 12 624 гривны, зарплата – 71 751 гривны;

– Днепропетровская область – пенсия 12 624 гривны, зарплата – 71 751 гривны; Наталья Рад – Донецкая область – пенсия 15 704 гривны, зарплата – 64 594 гривны;

– Донецкая область – пенсия 15 704 гривны, зарплата – 64 594 гривны; Иван Заинчковский – Житомирская область – пенсия 15 063 гривны, зарплата – 62 015 гривны;

– Житомирская область – пенсия 15 063 гривны, зарплата – 62 015 гривны; Владимир Тараторин – Полтавская область – пенсия 10 105 гривны, зарплата – 58 882 гривны;

– Полтавская область – пенсия 10 105 гривны, зарплата – 58 882 гривны; Игорь Москалик – Тернопольская область – пенсия 12 737 гривны, зарплата – 59 620 гривны;

– Тернопольская область – пенсия 12 737 гривны, зарплата – 59 620 гривны; Галина Недзельская – Львовская область – пенсия 10 998 гривны, зарплата – 66 026 гривны;

– Львовская область – пенсия 10 998 гривны, зарплата – 66 026 гривны; Михаил Романив – Черновицкая область – пенсия 16 645 гривен, зарплата – 99 748 гривны;

– Черновицкая область – пенсия 16 645 гривен, зарплата – 99 748 гривны; Василий Фатхутдинов – Киевская область – пенсия 20 930 гривны, зарплата – 65 272 гривны;

– Киевская область – пенсия 20 930 гривны, зарплата – 65 272 гривны; Анастасия Пентек – Закарпатская область – пенсия 14 574 гривны, зарплата – 61 434 гривны.

Обратите внимание! Информация о доходах зафиксирована в декларациях указанных лиц. Пенсионные выплаты других руководителей не указаны, потому что они еще не вышли на пенсию.