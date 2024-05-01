Хто з українців може мати пільги на комунальні послуги
1 травня 2024, 17:22Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Серед українців є багато категорій пільговиків, які мають право на знижки на комунальні послуги. Надання пільг регулюється законодавством, яке бере до уваги середньомісячний дохід особи та її сім'ї.
Які пільги можуть бути в українців
Пільги на комуналку можуть стосуватися як оплати за надання різних послуг, так і звільнення від сплати за ці послуги взагалі.
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Ось які пільги можуть отримати громадяни:
- користування житлом, що включає квартирну плату та витрати на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
- управління багатоквартирним будинком, а також комунальні послуги: централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, постачання тепла та електроенергії, природний газ (включаючи транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
- користування твердим побутовим паливом та скрапленим газом.
Хто має пільги на комунальні послуги
Згідно з чинним законодавством України, наступні категорії громадян мають право на пільги:
- особи, що постраждали через Чорнобильську катастрофу; дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян – ліквідаторів ЧАЕС; сім’ї з дітьми з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу; діти, які потерпіли внаслідок катастрофи;
- учасники війни та особи з особливими заслугами перед державою, вдови (вдівці) і батьки померлих осіб з особливими заслугами;
- батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули, померли або зникли безвісти під час виконання обов’язків, а також особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, станом здоров'я або за вислугу років, які отримали статус інваліда під час виконання службових обов’язків;
- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, де виховується троє або більше дітей;
- пенсіонери, які колишні педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;
- пенсіонери, які раніше працювали у державних та комунальних закладах культури, освітніх закладах сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу.
Члени сім’ї пільговика, яким надаються пільги, включають:
- дружину (чоловіка), неповнолітніх дітей до 18 років;
- повнолітніх дітей не в шлюбі;
- які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи;
- непрацездатних батьків і осіб, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають разом із ним.