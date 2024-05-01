Хто з українців може мати пільги на комунальні послуги

Серед українців є багато категорій пільговиків, які мають право на знижки на комунальні послуги. Надання пільг регулюється законодавством, яке бере до уваги середньомісячний дохід особи та її сім'ї.

Які пільги можуть бути в українців

Пільги на комуналку можуть стосуватися як оплати за надання різних послуг, так і звільнення від сплати за ці послуги взагалі.

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Ось які пільги можуть отримати громадяни:

користування житлом, що включає квартирну плату та витрати на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

управління багатоквартирним будинком, а також комунальні послуги: централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, постачання тепла та електроенергії, природний газ (включаючи транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів;

користування твердим побутовим паливом та скрапленим газом.

Хто має пільги на комунальні послуги

Згідно з чинним законодавством України, наступні категорії громадян мають право на пільги:

особи, що постраждали через Чорнобильську катастрофу; дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян – ліквідаторів ЧАЕС; сім’ї з дітьми з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу; діти, які потерпіли внаслідок катастрофи;

учасники війни та особи з особливими заслугами перед державою, вдови (вдівці) і батьки померлих осіб з особливими заслугами;

батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули, померли або зникли безвісти під час виконання обов’язків, а також особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, станом здоров'я або за вислугу років, які отримали статус інваліда під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, де виховується троє або більше дітей;

пенсіонери, які колишні педагогічні, медичні, фармацевтичні працівники, спеціалісти із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

пенсіонери, які раніше працювали у державних та комунальних закладах культури, освітніх закладах сфери культури у сільській місцевості та селищах міського типу.

Члени сім’ї пільговика, яким надаються пільги, включають: