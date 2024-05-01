Какие льготы могут быть у украинцев
Льготы на коммуналку могут касаться как оплаты за предоставление различных услуг, так и освобождения от уплаты за эти услуги вообще.
Читайте также Как изменится пенсии с 1 мая: кто получит надбавки к выплатам
Вот какие льготы могут получить граждане:
- пользование жильем, что включает квартирную плату и расходы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий;
- управление многоквартирным домом, а также коммунальные услуги: централизованное снабжение холодной и горячей воды, водоотведение, поставки тепла и электроэнергии, природный газ (включая транспортировку, распределение и поставку), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
- пользование твердым бытовым топливом и сжиженным газом.
Кто имеет льготы на коммунальные услуги
Согласно действующему законодательству Украины, следующие категории граждан имеют право на льготы:
- лица, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы; жены (мужья), опекуны детей умерших граждан-ликвидаторов ЧАЭС; семьи с детьми с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы; дети, пострадавших вследствие катастрофы;
- участники войны и лица с особыми заслугами перед государством, вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц с особыми заслугами;
- родители и члены семей лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших, умерших или пропавших без вести при исполнении обязанностей, а также лица, уволенные со службы гражданской защиты по возрасту, состоянию здоровья или за выслугу лет, получившие статус инвалида при исполнении служебных обязанностей;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа и приемные семьи, где воспитывается трое или более детей;
- пенсионеры, которые бывшие педагогические, медицинские, фармацевтические работники, специалисты по защите растений, работники библиотек в сельской местности и поселках городского типа;
- пенсионеры, ранее работавшие в государственных и коммунальных учреждениях культуры, образовательных учреждениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа.
Члены семьи льготника, которым предоставляются льготы, включают:
- жену (мужа), несовершеннолетних детей до 18 лет;
- незамужних совершеннолетних детей;
- которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособных родителей и лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.