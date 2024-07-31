Не лише діти та студенти: хто має пільги на навчання

Українське законодавство визначає декілька категорій населення, які мають пільги на навчання. Серед них як ті, хто належить до вразливих категорій, так і військовослужбовці та їхні сім'ї.

Хто має право на пільгове навчання

Постанова Кабміну визначає першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти.

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Його мають:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;

діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;

особи та діти осіб, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО;

діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Пільги на навчання для військовослужбовців

Держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, державну цільову підтримку до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Ця підтримка включає:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безкоштовний доступ до Інтернету та баз даних у державних і комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Крім того, Кабмін визначає право на соціальні стипендії під час навчання. Його мають: