Не лише діти та студенти: хто має пільги на навчання

31 липня 2024, 13:12
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Українське законодавство визначає декілька категорій населення, які мають пільги на навчання. Серед них як ті, хто належить до вразливих категорій, так і військовослужбовці та їхні сім'ї.

Хто має право на пільгове навчання

Постанова Кабміну визначає першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти.

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Його мають:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;
  • діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;
  • особи та діти осіб, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО;
  • діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;
  • діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
  • діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
  • вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.

Пільги на навчання для військовослужбовців

Держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, державну цільову підтримку до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Ця підтримка включає:

  • повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безкоштовний доступ до Інтернету та баз даних у державних і комунальних закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку.

Крім того, Кабмін визначає право на соціальні стипендії під час навчання. Його мають:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО;
  • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, та їхні діти;
  • діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.
Автор: Дарія Подвишенна