Не только дети и студенты: кто имеет льготы на обучение
Украинское законодательство определяет несколько категорий населения, которые имеют льготы на обучение. Среди них как те, кто относится к уязвимым категориям, так и военнослужащие и их семьи.
Кто имеет право на льготное обучение
Постановление Кабмина определяет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты для получения образования.
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Его имеют:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I-III группы;
- дети из малообеспеченных или многодетных семей;
- лица и дети лиц, признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети лиц, погибших во время участия в Революции Достоинства;
- дети, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
- дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
- поступающие и соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.
Льготы на обучение для военнослужащих
Государство предоставляет участникам боевых действий и их детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, государственную целевую поддержку до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.
Эта поддержка включает:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к Интернету и базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
Кроме того, Кабмин определяет право на социальные стипендии во время обучения. Его имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- дети умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;
- лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, и их дети;
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.