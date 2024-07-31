Не только дети и студенты: кто имеет льготы на обучение

31 июля 2024, 13:12
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Украинское законодательство определяет несколько категорий населения, которые имеют льготы на обучение. Среди них как те, кто относится к уязвимым категориям, так и военнослужащие и их семьи.

Кто имеет право на льготное обучение

Постановление Кабмина определяет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты для получения образования.

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Его имеют:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I-III группы;
  • дети из малообеспеченных или многодетных семей;
  • лица и дети лиц, признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;
  • дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
  • дети лиц, погибших во время участия в Революции Достоинства;
  • дети, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
  • дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
  • поступающие и соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.

Льготы на обучение для военнослужащих

Государство предоставляет участникам боевых действий и их детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, государственную целевую поддержку до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Эта поддержка включает:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к Интернету и базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Кроме того, Кабмин определяет право на социальные стипендии во время обучения. Его имеют:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • дети умерших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
  • дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;
  • лица, признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства, и их дети;
  • дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.
Автор: Дарія Подвишенна