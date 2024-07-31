Хто має право на пільгове навчання
Постанова Кабміну визначає першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти.
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Його мають:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I-III групи;
- діти з малозабезпечених або багатодітних сімей;
- особи та діти осіб, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;
- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО;
- діти осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності;
- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
- вступники та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі.
Пільги на навчання для військовослужбовців
Держава надає учасникам бойових дій та їхнім дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, державну цільову підтримку до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.
Ця підтримка включає:
- повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
- пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
- соціальні стипендії;
- безоплатне забезпечення підручниками;
- безкоштовний доступ до Інтернету та баз даних у державних і комунальних закладах освіти;
- безоплатне проживання в гуртожитку.
Крім того, Кабмін визначає право на соціальні стипендії під час навчання. Його мають:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- діти померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО;
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;
- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, та їхні діти;
- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.