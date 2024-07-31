Кто имеет право на льготное обучение

Постановление Кабмина определяет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты для получения образования.

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Его имеют:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I-III группы;

дети из малообеспеченных или многодетных семей;

лица и дети лиц, признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, пострадавшими участниками Революции Достоинства;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;

дети лиц, погибших во время участия в Революции Достоинства;

дети, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

поступающие и соискатели профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.

Льготы на обучение для военнослужащих

Государство предоставляет участникам боевых действий и их детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, государственную целевую поддержку до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет.

Эта поддержка включает:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к Интернету и базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Кроме того, Кабмин определяет право на социальные стипендии во время обучения. Его имеют: