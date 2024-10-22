75% знижки на комуналку: хто має право на пільгу
Джерело:ПФУ
Дехто може отримати знижку 75% на комунальні послуги та купівлю побутового палива. Таким правом можуть скористатися учасники бойових дій та їх родина.
Хто може отримати пільгу
Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату:
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- користування житлом;
- житлово-комунальними послугами;
- на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу.
Нагадаємо! Це регулюється законом № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Пільги на комуналку поширюються також і на найближчих родичів. До них також входять діти дружини від першого шлюбу.
До членів родини, які можуть користуватися пільгами УБД належать:
- дружина/чоловік;
- неповнолітні діти;
- неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства першої та другої груп/особи з інвалідністю першої групи;
- особи, які проживають разом з неодруженою людиною з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею;
- непрацездатні батьки;
- особи, які перебувають під опікою/піклуванням громадянина, у якого є право на пільги, та проживають разом з ним.
Як подати заяву на пільги
Замість ветерана заяву на пільгу можуть подати такі лени родини:
- чоловіків;
- дружин;
- непрацездатних батьків;
- неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства другої групи;
- осіб, які проживають разом з неодруженою особою з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею.
Замість двох окремих заяв можна подати одну — про взяття на облік та про надання пільг. Її разом з документами можна подати у наступні способи:
- у сервісні центри Пенсійного фонду, уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, у центри надання адмінпослуг;
- через пошту — на адресу органу Пенсійного фонду;
- дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійний фонд, портал "Дія".