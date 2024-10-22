Хто може отримати пільгу

Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату:

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  • користування житлом;
  • житлово-комунальними послугами;
  • на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу.

Нагадаємо! Це регулюється законом № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на комуналку поширюються також і на найближчих родичів. До них також входять діти дружини від першого шлюбу.

До членів родини, які можуть користуватися пільгами УБД належать:

  • дружина/чоловік;
  • неповнолітні діти;
  • неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства першої та другої груп/особи з інвалідністю першої групи;
  • особи, які проживають разом з неодруженою людиною з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею;
  • непрацездатні батьки;
  • особи, які перебувають під опікою/піклуванням громадянина, у якого є право на пільги, та проживають разом з ним.

Як подати заяву на пільги

Замість ветерана заяву на пільгу можуть подати такі лени родини:

  • чоловіків;
  • дружин;
  • непрацездатних батьків;
  • неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства другої групи;
  • осіб, які проживають разом з неодруженою особою з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею.

Замість двох окремих заяв можна подати одну — про взяття на облік та про надання пільг. Її разом з документами можна подати у наступні способи:

  • у сервісні центри Пенсійного фонду, уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, у центри надання адмінпослуг;
  • через пошту — на адресу органу Пенсійного фонду;
  • дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, застосунок Пенсійний фонд, портал "Дія".