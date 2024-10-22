Хто може отримати пільгу

Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату:

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користування житлом;

житлово-комунальними послугами;

на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива/скрапленого газу.

Нагадаємо! Це регулюється законом № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на комуналку поширюються також і на найближчих родичів. До них також входять діти дружини від першого шлюбу.

До членів родини, які можуть користуватися пільгами УБД належать:

дружина/чоловік;

неповнолітні діти;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства першої та другої груп/особи з інвалідністю першої групи;

особи, які проживають разом з неодруженою людиною з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою/піклуванням громадянина, у якого є право на пільги, та проживають разом з ним.

Як подати заяву на пільги

Замість ветерана заяву на пільгу можуть подати такі лени родини:

чоловіків;

дружин;

непрацездатних батьків;

неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства другої групи;

осіб, які проживають разом з неодруженою особою з інвалідністю, отриманою через війну, першої групи та доглядає за нею.

Замість двох окремих заяв можна подати одну — про взяття на облік та про надання пільг. Її разом з документами можна подати у наступні способи: