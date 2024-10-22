Як повернути гроші за газ

Українці, які помилково здійснили оплату за блакитне паливо, можуть повернути свої гроші, якщо дотримуватимуться чіткої послідовності дій.

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В першу чергу треба підготувати такі документи:

написати заяву про повернення коштів на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати;

платіжний документ про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

паспорт громадянина.

Також варто вказати номер телефону та електронну адресу.

Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший,

– написали у компанії.

Документи треба надіслати в один зі способів: