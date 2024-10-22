Як повернути гроші за газ

Українці, які помилково здійснили оплату за блакитне паливо, можуть повернути свої гроші, якщо дотримуватимуться чіткої послідовності дій.

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В першу чергу треба підготувати такі документи:

  • написати заяву про повернення коштів на ім'я компанії, де необхідно описати ситуацію, а також зазначити дату та підписати;
  • платіжний документ про оплату (квитанція/чек/ банківська виписка);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • паспорт громадянина.

Також варто вказати номер телефону та електронну адресу.

Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть додатково довідку з реквізитами банку. Якщо необхідно перенести гроші з одного особового рахунку на інший, зазначте в заяві обидва особових рахунки та суму, яку необхідно перенести з одного рахунку на інший,
– написали у компанії.

Документи треба надіслати в один зі способів:

  • на електронну пошту — client@gas.ua;
  • поштовим відправленням за адресою — м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна".