Как вернуть деньги за газ

Украинцы, которые ошибочно произвели оплату за голубое топливо, могут вернуть свои деньги, если будут придерживаться четкой последовательности действий.

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В первую очередь надо подготовить следующие документы:

написать заявление о возврате средств на имя компании, где необходимо описать ситуацию, а также указать дату и подписать;

платежный документ об оплате (квитанция/чек/ банковская выписка);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

паспорт гражданина.

Также следует указать номер телефона и электронный адрес.

Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой,

– написали в компании.

Документы надо отправить одним из способов: