Как вернуть деньги за газ
Украинцы, которые ошибочно произвели оплату за голубое топливо, могут вернуть свои деньги, если будут придерживаться четкой последовательности действий.
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В первую очередь надо подготовить следующие документы:
- написать заявление о возврате средств на имя компании, где необходимо описать ситуацию, а также указать дату и подписать;
- платежный документ об оплате (квитанция/чек/ банковская выписка);
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- паспорт гражданина.
Также следует указать номер телефона и электронный адрес.
Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите дополнительно справку с реквизитами банка. Если необходимо перенести деньги с одного лицевого счета на другой, укажите в заявлении оба лицевых счета и сумму, которую необходимо перенести с одного счета на другой,
– написали в компании.
Документы надо отправить одним из способов:
- на электронную почту - client@gas.ua;
- почтовым отправлением по адресу - г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".