Хто з українців може подати на статус дитини війни

В Україні є статус дитини війни, однак виплати щодо цього не передбачені жодним нормативним актом. Крім того, чи з'явиться така грошова допомога в майбутньому – невідомо. Однак деяку негрошову допомогу діти все ж можуть отримати.

Хто має право на статус дитини війни в Україні

Статус дитини війни в Україні зараз має назву "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", про що йдеться у постанові Кабміну №268, передає 24 Канал.

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Відповідно до цієї постанови, такий статус можуть отримати дітки, які:

зазнали фізичного насильства або отримали тілесні ушкодження, які зашкодили здоров'ю,

зазнали сексуального насильства,

були незаконно депортовані або викрадені з України,

були залучені до військових дій,

утримувалися в полоні,

зазнали психологічного насильства, моральних і психологічних страждань.

Нагадуємо! Особи, які є громадянами України та яким на час закінчення Другої світової війни було менше як 18 років, мають право на встановлення статусу дитина війни. Засвідчує такий статус орган соціального захисту населення шляхом проставлення відповідного штампу у пенсійному посвідченні.

Як отримати дітям отримати статус

Підстава для отримання статусу повинна бути підтверджена документально. Однак це не стосується психологічних травм.

Звернутися щодо статусу потрібно в службу з прав дитини за місцем проживання.

Сім'ям, які живуть за кордоном, потрібно надіслати лист і пакет із документами до служби за місцем проживання.

Подати заяву на отримання статусу можуть як батьки, так і родичі дитини. Також, це може зробити й сама дитина після досягнення 14 років.

Статус дитини війни можна отримати й після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою.

Зверніть увагу! Наразі відомо, що для дітей із таким статусом передбачені пільги. Наприклад, безоплатне харчування в школах. Є ймовірність, що у майбутньому права на інші потреби дітей буде розширено.