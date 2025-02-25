Частина українців отримає допомогу майже 11 тисяч гривень від ООН: кому надійдуть кошти

Деякі українці можуть отримати спеціальну допомогу від ООН. Розмір цієї виплати – 10 800 гривень.

Хто має право на таку допомогу:

На таку допомогу мають право ВПО (які перемістилися протягом останніх 6 місяців), а також ті люди, що після вимушеного переміщення повернулися на своє колишнє місце проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

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Зверніть увагу! Ця допомога надається і тим, особам, що повернулись з-за кордону.

Умови надання цієї виплати:

така виплата надається, якщо особа не отримувала допомогу від міжнародних організацій;

дохід на одного член родини менш як 5 400 гривень;

громадянин підпадає під один з критеріїв вразливості.

Які критерії вразливості визначені зараз:

у родині є люди що мають інвалідність чи важку хронічну хворобу;

у родині є неповнолітні і її очолює самотня мати чи батько;

є діти, очолює родину – літня людина (старше 55 років) тощо.

Зауважте! Допомога від ООН виплачується протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісячно.