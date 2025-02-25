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Економіка Соцвиплати Частина українців отримає допомогу майже 11 тисяч гривень від ООН: кому надійдуть кошти
25 лютого, 08:40
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Частина українців отримає допомогу майже 11 тисяч гривень від ООН: кому надійдуть кошти

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Українці, які повернулися на колишнє місце проживання можуть отримати допомогу від ООН у розмірі 10 800 гривень.
  • Допомога надається протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісяця.

Деякі українці можуть отримати спеціальну допомогу від ООН. Розмір цієї виплати – 10 800 гривень.

Хто має право на таку допомогу:

На таку допомогу мають право ВПО (які перемістилися протягом останніх 6 місяців), а також ті люди, що після вимушеного переміщення повернулися на своє колишнє місце проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН.

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Зверніть увагу! Ця допомога надається і тим, особам, що повернулись з-за кордону.

Умови надання цієї виплати:

  • така виплата надається, якщо особа не отримувала допомогу від міжнародних організацій;
  • дохід на одного член родини менш як 5 400 гривень;
  • громадянин підпадає під один з критеріїв вразливості.

Які критерії вразливості визначені зараз:

  • у родині є люди що мають інвалідність чи важку хронічну хворобу;
  • у родині є неповнолітні і її очолює самотня мати чи батько;
  • є діти, очолює родину  – літня людина (старше 55 років) тощо.

Зауважте! Допомога від ООН виплачується протягом 3 місяців по 3 600 гривень щомісячно.