Кому з пенсіонерів не треба проходити ідентифікацію

Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію у липні. Лише так вони можуть зберегти свої пенсійні виплати.

Хто може не проходити ідентифікацію

Ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери. Це обов'язкова процедура, яка гарантує своєчасне та коректне нарахування виплат.

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Раніше більшість пенсіонерів навіть не усвідомлювала, що проходить ідентифікацію. Адже ця процедура відбувалася непомітно. Наприклад, через листоношу або у банку, під час отримання нової пластикової карти.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,

– уточнюють у ПФУ.

Зараз ідентифікацію мають знову проходити всі. Здійснюється процедура кожні 6 місяців.

Де можна пройти ідентифікацію

Для проходження ідентифікації є декілька методів. Пенсіонер може обрати будь-який зручний спосіб:

пройти ідентифікацію безпосередньо у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

через відділення АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію;

у дипломатичній установі України за кордоном.

Які документи для цього потрібно мати: