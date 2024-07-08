Як змінювався видобуток нафти в країні

Видобуток у державному секторі знижувався через недостатнє фінансування. За останні десять років "Укрнафта" пробурила лише 52 свердловини, з них по дві-три за останні роки.

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За даними Держстату, обсяги видобутку нафти в Україні були такими:

у 2017 році – 1,5 мільйона тонн;

у 2018 році – 1,62 мільйона тонн;

у 2019 році – 1,72 мільйона тонн;

у 2020 році – 1,67 мільйона тонн;

у 2021 році – 1,65 мільйона тонн.

Зауважте! Проте тренд змінився: у 2023 році було пробурено 8 свердловин, а у 2024 році планується ще 20 нових. План на найближчі п'ять років передбачає буріння близько 200 свердловин.

Основним регіоном видобутку нафти був Східний, який забезпечував 68% загального обсягу. Решту видобували у Західному регіоні.

Що з видобутком нафти нині

Попри повномасштабну війну, видобуток нафти зростає. За підсумками 2023 року сукупний обсяг видобутку в Україні склав 2,1 млн тонн. Розподіл видобутку був наступним:

"Укрнафта" – 67% або 1,41 мільйона тонн;

Інші державні компанії – 19% або 0,399 мільйона тонн;

Приватні компанії – 15% або 0,315 мільйона тонн.

Загалом стратегічна мета "Укрнафти" – наростити видобуток нафти у півтора рази до 2028 року, тобто з нинішніх 1,41 до 2,07 мільйона тонн.

До слова! Нещодавно розпочалося буріння нової розвідувальної свердловини у Західному регіоні. Проєктна глибина свердловини становить 2 754 метри, а прогнозний початковий видобуток очікується на рівні 16 тонн на добу. Одночасно готується зведення двох свердловин на Сході, які сукупно даватимуть понад 100 тонн на добу.