Так, статистика показує, що близько 81% світового енергетичного балансу припадає саме на викопне паливо. Інституту енергетики опублікував дані щодо глобального споживання станом на 2024 рік.

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Вугілля та нафта лишаються лідерами

Нафта, вугілля та газ лишаються найбільш популярним способом отримання енергії у світі – на них припадає 81% енергетичного балансу. Для порівняння – відновлювальні джерела енергії займають лише 15%. Це, хоч і є найвищим показником за всю історію людства, проте точно не дозволяє повністю відмовитися від первинної енергії.

Джерела енергії у 2024 році / дані Інституту енергетики

Так, за 2023 рік людство використало на 1,5% більше викопного палива, аніж у 2022-му. Причиною нових рекордів став сплеск попиту на енергію, більш ніж половина якого припадає на Глобальний Південь – там попит зростає вдвічі швидше за загальносвітові темпи.

Індія – паливний гігант

За данними Інституту енергетики, зараз Індія споживає більше вугілля, ніж всі країни Європи та Північної Америки разом узяті. Споживання вугілля в Європі та Північній Америці протягом тривалого часу було високим, проте поступово йде на зниження – що не скажеш про Індію.

Індія використовує рекордну кількість вугілля / дані Інституту енергетики

Лише в останні десятиліття Індія наростила використання первинної енергії у декілька разів. Причиною цього є індустріалізація та розвиток, що викликає попит на дешеву електроенергію. Цю потребу Індії закривають великі поклади вугілля, які країна активно використовує.

Найбільші викиди вуглекислого газу

Зростання використання первинної енергії, зокрема вугілля, призвело й до ще одного антирекорду. У 2023 році зафіксовано викид 40 гігатонн вуглекислого газу (CO2), що є найвищим зареєстрованим рівнем. У порівнянні з 2022 роком цей показник зріс на 2%

Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що частково на це вплинула посуха, що призвела до дефіциту гідроелектроенергії. Без цього, ймовірно, викиди СО2 були б значно меншими.

Варто вказати, що вугілля вважається найдешевшим і найбруднішим викопним паливом. Також цей тип палива є найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу. Вважається, що саме вугілля відповідальне за підвищення глобальної середньої температури на понад 0,3 градуса із 1,2 з часів промислової революції. Він також є головним джерелом забруднення повітря.