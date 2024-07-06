Гігават Зеленського побудувати швидко нереально

Для 24 Каналу експерт з ринку енергетики Володимир Омельченко прокоментував заяву Зеленського щодо побудови до кінця цього року 1 гігавата газової маневреної генерації. На його думку, зробити це за такий короткий проміжок часу майже нереально.

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Водночас Омельченко наголошує, що рух у напрямку газової маневреної генерації є правильний.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Побудова оцього 1 гігавата генерації залежить від багатьох чинників. Це і черга на замовлення, постачання відповідного обладнання, встановлення тощо.

Через те, що на такі замовлення в Європі здебільшого черги, а крім того, треба ще час на розробку та підключення проєкту, то найімовірніше, що побудувати гігават генерації вдасться не до кінця 2024 року, а за 16 – 18 місяців.

Потрібно витратити десь понад рік, а якщо більш точно – десь 16 – 18 місяців для реалізації,

– резюмує Омельченко.

Знадобиться навіть більше, ніж рік

Водночас експерт Юрій Корольчук під час розмови з 24 Каналом пояснив, що у заяві Зеленського йшлося саме про генерацію до 1 гігавата (1 000 мегаватів). Відтак це може бути навіть 200 чи 300 мегаватів. Крім того, йшлося саме про приватні компанії та потреби для бізнесу.

Водночас якщо ж говорити про реалізацію плану щодо гігавата маневреної генерації, то, на думку Корольчука, на це треба від 5 років.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Технічно таке побудувати до кінця цього року неможливо. Наприклад від 2 до 4 блоків газової електростанції по 250 мегаватів будуються десь від 5 років мінімум.

Експерт зауважує, що навіть для країн, які мають власне виробництво турбін для таких електростанцій, або ж мають налагоджені відносини з виробниками турбін, потрібно доволі багато часу для побудови генерації.