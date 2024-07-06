Гигаватт Зеленского построить быстро нереально

Для 24 Канала эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко прокомментировал заявление Зеленского о построении до конца этого года 1 гигаватта газовой маневренной генерации. По его мнению, сделать это за такой короткий промежуток времени почти нереально.

Читайте также Факт или вымысел: действительно ли Украина продает свет в Европу

В то же время Омельченко отмечает, что движение в направлении газовой маневренной генерации является правильным.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Построение этого 1 гигаватта генерации зависит от многих факторов. Это и очередь на заказ, поставки соответствующего оборудования, установка и тому подобное.

На такие заказы в Европе в основном очереди, а кроме того, надо еще время на разработку и подключение проекта, то вероятнее всего, что построить гигаватт генерации удастся не до конца 2024 года, а за 16 – 18 месяцев.

Нужно потратить где-то более года, а если более точно – где-то 16 – 18 месяцев для реализации,

– резюмирует Омельченко.

Понадобится даже больше, чем год

В то же время эксперт Юрий Корольчук во время разговора с 24 Каналом объяснил, что в заявлении Зеленского речь шла именно о генерации до 1 гигаватта (1 000 мегаватт). Поэтому это может быть даже 200 или 300 мегаватт. Кроме того, речь шла именно о частных компаниях и потребности для бизнеса.

В то же время если же говорить о реализации плана относительно гигаватта маневренной генерации, то, по мнению Корольчука, на это надо от 5 лет.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Технически такое построить до конца этого года невозможно. Например от 2 до 4 блоков газовой электростанции по 250 мегаватт строятся где-то от 5 лет минимум.

Эксперт отмечает, что даже для стран, которые имеют собственное производство турбин для таких электростанций, или имеют налаженные отношения с производителями турбин, нужно довольно много времени для построения генерации.