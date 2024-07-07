Так, статистика показывает, что около 81% мирового энергетического баланса приходится именно на ископаемое топливо. Институт энергетики опубликовал данные по глобальному потреблению по состоянию на 2024 год.

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Уголь и нефть остаются лидерами

Нефть, уголь и газ остаются наиболее популярным способом получения энергии в мире – на них приходится 81% энергетического баланса. Для сравнения – возобновляемые источники энергии занимают лишь 15%. Это, хоть и является самым высоким показателем за всю историю человечества, однако точно не позволяет полностью отказаться от первичной энергии.

Источники энергии в 2024 году / данные Института энергетики

Так, за 2023 год человечество использовало на 1,5% больше ископаемого топлива, чем в 2022-м. Причиной новых рекордов стал всплеск спроса на энергию, более половины которого приходится на Глобальный Юг – там спрос растет вдвое быстрее общемировых темпов.

Индия – топливный гигант

По данным Института энергетики, сейчас Индия потребляет больше угля, чем все страны Европы и Северной Америки вместе взятые. Потребление угля в Европе и Северной Америке в течение длительного времени было высоким, однако постепенно идет на снижение – что не скажешь об Индии.

Индия использует рекордное количество угля / данные Института энергетики

Только в последние десятилетия Индия нарастила использование первичной энергии в несколько раз. Причиной этого является индустриализация и развитие, что вызывает спрос на дешевую электроэнергию. Эту потребность Индии закрывают большие залежи угля, которые страна активно использует.

Наибольшие выбросы углекислого газа

Рост использования первичной энергии, в частности угля, привело и к еще одному антирекорду. В 2023 году зафиксирован выброс 40 гигатонн углекислого газа (CO2), что является самым высоким зарегистрированным уровнем. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 2%

Международное энергетическое агентство утверждает, что частично на это повлияла засуха, что привела к дефициту гидроэлектроэнергии. Без этого, вероятно, выбросы СО2 были бы значительно меньше.

Стоит указать, что уголь считается самым дешевым и самым грязным ископаемым топливом. Также этот тип топлива является крупнейшим источником выбросов углекислого газа. Считается, что именно уголь ответственен за повышение глобальной средней температуры на более 0,3 градуса с 1,2 со времен промышленной революции. Он также является главным источником загрязнения воздуха.