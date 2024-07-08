Кто может не проходить идентификацию

Идентификацию должны проходить все пенсионеры. Это обязательная процедура, которая гарантирует своевременное и корректное начисление выплат.

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Ранее большинство пенсионеров даже не осознавало, что проходит идентификацию. Ведь эта процедура происходила незаметно. Например, через почтальона или в банке, при получении новой пластиковой карты.

Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,

– уточняют в ПФУ.

Сейчас идентификацию должны снова проходить все. Осуществляется процедура каждые 6 месяцев.

Где можно пройти идентификацию

Для прохождения идентификации есть несколько методов. Пенсионер может выбрать любой удобный способ:

пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Какие документы для этого нужно иметь: