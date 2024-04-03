Хто може отримати 100% знижки на комуналку і що для цього треба

Деякі українці можуть скористатися правом на стовідсоткову знижку на оплату комунальних послуг. Пільга також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.

Хто може мати пільгу

Право на 100% знижку мають пенсіонери деяких професій, що працювали та продовжують проживати у сільській місцевості після виходу на пенсію.

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Знижку на комунальні послуги та паливо можуть отримати пенсіонери таких професій:

Педагогічні працівники;

Медичні та фармацевтичні працівники;

Спеціалісти з захисту рослин;

Працівники музеїв та бібліотек;

Працівники державних і комунальних закладів культури, освітніх закладів у сфері культури.

За яких умов надається знижка

Пенсіонери певних професій, які працювали в селі, можуть отримати 100% знижку на комуналку і паливо, якщо:

Мають 3 роки відповідного стажу;

Працювали на пільговій посаді перед пенсією;

Середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні 6 місяців не перевищує 4 240 грн.

Пільга діє 12 місяців з місяця звернення до кінця року. Не поширюється на родину пільговика.

Документи для отримання пільги:

Заява про надання пільг;

Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості;

Довідка про право на пільгу від відділу освіти, охорони здоров’я, культури чи від райдержадміністрації, базуючись на даних трудової книжки.

Як оформити знижку

Щоб подати заяву та документи до Пенсійного фонду, існують кілька шляхів: