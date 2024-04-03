Пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності у випадку, якщо у пенсіонера інвалідність III групи, проте є достатньо страхового стажу за віком. Адже, як відомо, пенсіонер з інвалідністю III групи отримує лише 50% пенсії за віком.

Читайте також: Пільги за віком: хто з пенсіонерів зможе їх отримати Проте, якщо людина з ІІІ групою інвалідності ще не досягла пенсійного віку, але вже має повний стаж – то пенсія за інвалідністю може призначатися одразу у розмірі пенсії за віком, тобто у повному обсязі. Зауважте! У другому випадку переходити з одного виду пенсії на інший – не є доцільним. Що вигідніше особам з I чи II групою інвалідності

Щодо осіб, які мають І чи ІІ групу інвалідності, то усе залежить від віку особи та кількості набутого страхового стажу для переходу на пенсію за віком. Адже ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком – доволі висока.

Зауважте! Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Нові виплати почнуть нараховувати з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи.

Нагадаємо, що право на вихід на пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки: