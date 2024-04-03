Чи варто змінювати вид пенсії з III групою інвалідності
Пенсія за віком виходить вигіднішою, ніж пенсія з інвалідності у випадку, якщо у пенсіонера інвалідність III групи, проте є достатньо страхового стажу за віком. Адже, як відомо, пенсіонер з інвалідністю III групи отримує лише 50% пенсії за віком.
Щодо осіб, які мають І чи ІІ групу інвалідності, то усе залежить від віку особи та кількості набутого страхового стажу для переходу на пенсію за віком. Адже ймовірність того, що пенсія по інвалідності буде вигіднішою, ніж пенсія за віком – доволі висока.
Нагадаємо, що право на вихід на пенсію за віком у 2024 році мають як чоловіки, так і жінки:
- за наявності не менше 31 року страхового стажу – у 60 років;
- за наявності не менше 21 року страхового стажу – у 63 роки;
- за наявності від 15 до 21 року страхового стажу – у 65 років.