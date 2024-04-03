Хто може не сплачувати цей податок

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Однак, лише за умови, що їхня ділянка відповідає визначеним нормам.

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Урядом встановлені такі ліміти:

до 0,01 гектара допустимо для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;

до 2 гектарів – для ведення особистого селянського господарства.

Аби оформити цю пільгу, пенсіонер має звернутись до контролюючого органу із заявою. Обов'язково необхідно мати з собою підтверджувальні документи, зокрема, пенсійне посвідчення (яке засвідчує отримання пенсії за віком).

Які ще пільги за віком доступні українцям

Особи, які отримують пенсію за віком, мають право і на інші пільги. Зокрема, таким пенсіонерам надається зі знижкою або безоплатна юридична допомога. Йдеться не тільки про консультацію особи, а і допомогу у складанні процесуальних документів і представництво інтересів у судах, держорганах та органах місцевого самоврядування.

Також вказані пенсіонери мають такі пільги:

Безоплатний проїзд , у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Пільга поширюється і на пересування у приміському залізничному сполученні.

, у всіх видах громадського наземного транспорту, за виключенням таксі. Пільга поширюється і на пересування у приміському залізничному сполученні. Зменшена комуналка, завдяки субсидії.

Деякі пенсіонери можуть бути звільнені від оплати за ЖКП повністю. Йдеться про жителів сільської місцевості, які раніше мали одну з визначених професій (вчителі, медики, працівники культурної сфери, бібліотекарі та інші).