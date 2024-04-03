Кто может не платить этот налог

Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако только при условии, что их участок соответствует определенным нормам.

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Правительством установлены следующие лимиты:

до 0,01 гектара допустимо для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 2 гектаров – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Чтобы оформить эту льготу, пенсионер должен обратиться в контролирующий орган с заявлением. Обязательно необходимо иметь с собой подтверждающие документы, в частности, пенсионное удостоверение (удостоверяющее получение пенсии по возрасту).

Какие еще льготы по возрасту доступны украинцам

Лица, которые получают пенсию по возрасту, имеют право и на другие льготы. В частности, таким пенсионерам предоставляется со скидкой или бесплатная юридическая помощь. Речь идет не только о консультации лица, а и помощь в составлении процессуальных документов и представительство интересов в судах, госорганах и органах местного самоуправления.

Также указанные пенсионеры имеют следующие льготы:

Бесплатный проезд , во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение в пригородном железнодорожном сообщении.

, во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение в пригородном железнодорожном сообщении. Уменьшенная коммуналка, благодаря субсидии.

Некоторые пенсионеры могут быть освобождены от оплаты за ЖКУ полностью. Речь идет о жителях сельской местности, которые ранее имели одну из определённых профессий (учителя, медики, работники культурной сферы, библиотекари и другие).