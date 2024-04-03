Стоит ли менять вид пенсии с III группой инвалидности
Пенсия по возрасту получается выгоднее, чем пенсия по инвалидности в случае, если у пенсионера инвалидность III группы, однако есть достаточно страхового стажа по возрасту. Ведь, как известно, пенсионер с инвалидностью III группы получает лишь 50% пенсии по возрасту.
Относительно лиц, которые имеют I или II группу инвалидности, то все зависит от возраста лица и количества приобретенного страхового стажа для перехода на пенсию по возрасту. Ведь вероятность того, что пенсия по инвалидности будет выгоднее, чем пенсия по возрасту – довольно высока.
Напомним, что право на выход на пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины:
- при наличии не менее 31 года страхового стажа – в 60 лет;
- при наличии не менее 21 года страхового стажа – в 63 года;
- при наличии от 15 до 21 года страхового стажа – в 65 лет.